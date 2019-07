Bei einem schweren Unfall können Sekunden lebensentscheidend sein. In Luxemburg beschließt der Notarzt, ob er sich mit dem Helikopter zum Unfallort begibt - oder dem Einsatzfahrzeug des SAMU.

Fliegen oder fahren: Der Arzt entscheidet

Sandra SCHMIT Bei einem schweren Unfall können Sekunden lebensentscheidend sein. In Luxemburg beschließt der Notarzt, ob er sich mit dem Helikopter zum Unfallort begibt - oder dem Einsatzfahrzeug des SAMU.

Gibt es im Großherzogtum einen schweren Unfall, kommen für den Transport des Arztes und der verletzten Person zwei Transportmittel in Frage: Entweder das Auto oder der Rettungshubschrauber. Welches das geeignete Fortbewegungsmittel ist, entscheidet immer der Arzt - abhängig vom Gesundheitszustand des Patienten.



Das geht aus der Antwort von Innenministerin Taina Bofferding und Gesundheitsminister Etienne Schneider auf eine parlamentarische Anfrage der CSV-Abgeordneten Martine Hansen hervor. Die Abgeordnete bezieht sich dabei auf einen schweren Unfall in Luxemburg vor einigen Jahren, bei dem der behandelnde Arzt entschieden hatte, mit dem SAMU-Einsatzfahrzeug zum Unfallort zu gelangen, statt mit dem Helikopter.

Veränderungen beim CGDIS



In dem Kontext erkundigt Martine Hansen sich auch nach dem Einsatzleitsystem (ELS) - einem Computersystem das laut der Innenministerin und dem Gesundheitsminister bereits seit drei Jahren in Kraft sei. Das ELS erlaubt es den Mitarbeitern der Notrufzentrale in Notsituationen schneller reagieren zu können und Anrufe leichter zu verwalten.

Vierte SAMU-Einheit demnächst einsatzbereit Ab dem 1. Juli wird neben Ettelbrück, Luxemburg und Esch auch Hesperingen über eine SAMU-Einheit verfügen.

In der parlamentarischen Anfrage will die CSV-Abgeordnete außerdem wissen, welche Veränderungen es seit der Zusammenlegung von freiwilligen Feuerwehren und Zivilschutz zum Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) gab. Die Minister verweisen auf die Einführung einer vierten SAMU-Einheit in Hesperingen. Diese ist seit dem 1. Juli im Einsatz. Daneben gibt es noch die in Ettelbrück, Luxemburg und Esch/Alzette.