Fleischskandal: Rinderhack und Ochsenschwanz

Steve Remesch Die Luxemburger Gesundheitsbehörden haben eine Liste mit allen Lieferungen des Schlachtbetriebs Veviba ins Großherzogtum erhalten. Eine Gesundheitsgefährdung bestehe nicht, heißt es in einer Mitteilung.

Das Verbraucherschutz- und das Gesundheitsministerium haben am späten Freitagnachmittag mitgeteilt, dass sie im Zusammenhang mit dem Fälschungsfall in einem Schlachthof in Bastogne in engem Kontakt mit den belgischen Behörden stehen.



Auchan, Cactus, Colruyt und Delhaize nehmen Veviba-Fleisch aus dem Verkauf

Man habe eine Liste mit allen Lieferungen von Veviba nach Luxemburg erhalten. Daraus gehe hervor, dass hauptsächlich Ochsenschwanz und Hack von dem Vorfall betroffen sind. Alle diese Produkte seien aus dem Verkehr gezogen worden.

Luxemburger Geschäfte hätten zudem vorsorglich sämtliche Produkte des betroffenen Erzeugers aus dem Verkehr genommen.

Den Informationen der belgischen Behörden zufolge sei bislang keine Gesundheitsgefährdung festgestellt worden.