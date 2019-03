Um den Opfern von sexueller Gewalt zur Seite zu stehen, haben sich am Montagvormittag kurzfristig rund 200 Personen auf der Place Churchill eingefunden.

Flashmob gegen sexuelle Gewalt

Diana HOFFMANN Um den Opfern von sexueller Gewalt zur Seite zu stehen, haben sich am Montagvormittag kurzfristig rund 200 Personen auf der Place Churchill eingefunden.

Montagvormittag 11.43 Uhr. Auf der Place Winston Churchill in der Hauptstadt stehen zehn Personen vereinzelt herum. Nach und nach aber strömen weitere aus den Gebäuden rund um den Platz.



Sie scheinen sich in einer gewissen Ordnung aufzustellen. Gut zehn Minuten später sind es bereits fast 200 Menschen. Eine auf den Boden aufgemalte Schablone wird von der Menge ausgefüllt. Aus der Vogelperspektive lässt sich nun eine Botschaft erkennen: UP ist zu lesen. Zwei Mal nur winkt die Menge euphorisch, dann, nach drei Minuten, ist das Spektakel wieder vorbei. Die Teilnehmer verschwinden in ihre Büros links und rechts des Parks.

6 Etwa 200 Personen fanden sich am Montag auf der Place Churchhill zusammen. Foto: Lex Kleren

um weitere Bilder zu sehen. Etwa 200 Personen fanden sich am Montag auf der Place Churchhill zusammen. Foto: Lex Kleren Mit der Aktion wollten sie auf das Problem der sexuellen Gewalt aufmerksam machen. Foto: Lex Kleren Sie füllten den Schriftzug "UP" aus. Foto: Lex Kleren Eine Luftansicht des Flashmobs. Foto: Lex Kleren Die Aktion "Stand Speak Rise UP!" findet auf Initiative der Großherzogin Maria Teresa statt. Foto: Lex Kleren Nach nur drei Minuten verlief sich die Menge wieder. Foto: Lex Kleren

Und was sollte die Aktion nun? „Wir wollen die Menschen für das Thema sexuelle Gewalt sensibilisieren und auf die Konferenz aufmerksam mache“ erklärt Manou Hoss, eine der Organisatoren. Die Konferenz auf die aufmerksam gemacht werden soll, findet am Dienstag und Mittwoch in Kirchberg unter dem Motto: Stand Speak Rise UP! auf Initiative der Großherzogin Maria Teresa statt. Hier kommen unter anderem Frauen zu Wort, die in Kriegsgebieten Opfer von Vergewaltigung durch die Besatzer wurden.