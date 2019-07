Niemand wird gezwungen, aber viele tun es sich doch an: Die jährliche Military Challenge ist etwas für Hartgesottene.

Fitness, Mut und Teamgeist

Nico MULLER Niemand wird gezwungen, aber viele tun es sich doch an: Die jährliche Military Challenge ist etwas für Hartgesottene.

In der Gegend um Lultzhausen und Insenborn veranstaltete die Armee gestern ihren bereits 8. Military Challenge. Insgesamt 156 freiwillige Frauen und Männer absolvierten dabei wahrlich keinen einfachen Rundkurs, der manchen nicht nur in physischer, sondern in dem einen oder anderen Fall auch in mentaler Hinsicht an die eigenen Grenzen brachte.

Klettern, abseilen aus schwindelerregender Höhe, laufen, schwimmen, tauchen oder auch Baumstämme tragen: Den Teilnehmern wurde so manches abverlangt.

39 Gruppen zu je vier Soldaten mussten 20 Hindernisse zu Land und im Wasser überwinden. Um eine Chance auf den Sieg zu haben, waren vor allem ein guter Teamgeist, aber auch Fitness und Mut ausschlaggebend.

Aber für viele war es nicht so wichtig, unbedingt um den Sieg mitkämpfen zu können, sie wollten den schwierigen Rundkurs einfach nur schaffen.