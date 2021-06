Paläontologen zufrieden mit der Ausbeute

Sassenheim Ichthyosaurier bremst Gefängnisbau nicht

Seit einigen Wochen sind Archäologen unweit der WSA-Hallen in Sassenheim am Werk. Bisher konnten u. a. Wirbelsäulenfragmente eines Ichthyosauriers gefunden – doch nichts, was den Gefängnisbau hinausschieben dürfte.