In Höhe des Hotel-Restaurants zwischen Marnach und Fischbach gilt ein Tempolimit von 70 km/h. Eingehalten wird diese Begrenzung selten.

N7 zwischen Marnach und Fischbach

Fischbach bekommt einen Kreisverkehr

Nadine SCHARTZ In Höhe des Hotel-Restaurants zwischen Marnach und Fischbach gilt ein Tempolimit von 70 km/h. Eingehalten wird diese Begrenzung selten und gefährliche Situationen sind Standard.

Die N7 zwischen Marnach und Fischbach ist, nicht zuletzt wegen der Aktivitätszone in Fischbach, eine viel befahrene Strecke. Das Tempolimit ist dort auf 70 km/h beschränkt – auch in Höhe des Hotel-Restaurants, das sich direkt entlang dieser Route befindet. Allerdings hält nicht jeder Verkehrsteilnehmer sich an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung, was mitunter für Restaurantbesucher, die ihren Wagen insbesondere an viel besuchten Tagen entlang der Fahrbahn abstellen, zu gefährlichen Situationen führt.

Grund genug für den DP-Abgeordneten André Bauler bei Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) nachzuhaken, ob eine Sicherung dieses Standorts nicht möglich sei. Bausch vertritt eine klare Meinung: „Die N7 war niemals als Dorfstraße gedacht.“ So hätten in Höhe Marnach und Fischbach während des Ausbaus der Nationalstraße N7 in den 1970er- und 1980er-Jahren nur vereinzelt Häuser entlang der Straße gestanden. Durch die Bebauung der angrenzenden Parzellen seien jedoch im Laufe der Jahre zusätzliche Wohnhäuser hinzugekommen.

Aus diesem Grund sei die Geschwindigkeit an dieser Stelle bereits auf 70 km/h begrenzt worden. Gleichzeitig wurden zwei Geschwindigkeitstafeln installiert, um die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren.

Mehrere Projekte rund um Marnach

Auf die Frage, wie dieser Streckenabschnitt punktuell neu gestaltet werden könnte, ist der Minister zurückhaltender. So werde derzeit in der Umgebung von Marnach an mehreren größeren und komplexen Projekten gearbeitet. Neben den Umgehungsstraßen von Heinerscheid und Hosingen gehöre dazu auch die Sicherung der N7.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird nicht von allen Fahrern respektiert. Foto: Anouk Antony

Letztere betreffe die Abschnitte, die außerhalb der Ortschaften beziehungsweise Flurnamen liegen. Vorgesehen ist dort unter anderem die Einführung einer gleichmäßigen Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 km/h und die Schaffung von Mittelleitplanken. „Die Ortschaften werden punktuell durch bauliche Maßnahmen in den Ortschaften gesichert“, so Bausch. Dementsprechend sei auch im Eingang von Fischbach ein Kreisverkehr geplant, „der die Ortschaft klar markiert und dem Autofahrer verdeutlicht, dass er sich in einem Ballungsgebiet befindet“.

Was nun aber Maßnahmen innerorts betrifft, etwa die Gestaltung von Mittelinseln bei Zebrastreifen, deren Beleuchtung oder das Aufstellen von digitalen Geschwindigkeitstafeln, so können diese von den Gemeinden auf Basis einer Permission de voirie realisiert werden.

Für François Bausch steht fest: „Neben allen Anstrengungen, die in puncto Infrastrukturen vorgenommen werden, sind die Autofahrer gebeten, ihre Fahrweise anzupassen, um gefährliche Situationen zu antizipieren und so Unfälle zu vermeiden“.

