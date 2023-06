In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um das kulinarische Angebot für Vegetarier.

Fisch ist kein Gemüse

Ich ernähre mich seit einigen Jahren vegetarisch. In der Regel geht dies einwandfrei in der luxemburgischen Gastronomie. Es finden sich auf fast jeder Speisekarte schmackhafte Gerichte. Die Zeiten haben sich gebessert. Aus diesem Grund ist es umso auffälliger, wenn sich einmal wenig Fleischloses finden lässt.

Erfahrungsgemäß hängen die Auswahlmöglichkeiten von mehreren Faktoren ab. An vorderster Stelle ist die angebotene Küche ausschlaggebend. Kommt man bei der indischen oder arabischen Küche in die etwas ungewohnte Situation, regelrecht die Qual der Wahl zu haben, so ist dies bei chinesischen oder portugiesischen Restaurants seltener der Fall.

Daneben spielt der Umstand, ob die Gaststätte in einer eher ländlichen oder urbanen Gegend liegt, eine Rolle. Wenn in der Hauptstadt das vegetarische Angebot dürftig ist, wundern sich inzwischen auch meine karnivoren Bekannten. Etwa, als ich mich jüngst zwischen einem Salat oder einem Teller mit gedünstetem Gemüse entscheiden konnte.

Der Gemüseteller hatte es allerdings in sich. Ich stand vor der Herausforderung, eine riesige Masse an Grünzeug zu verspeisen. Meine Freunde hatten längst Messer und Gabel niedergelegt, als ich noch immer gegen einen nicht leer werden wollenden Teller ankämpfte.

Erkundige ich mich beim Kauf eines belegten Baguettes nach dem vegetarischen Sortiment, werde ich häufig gefragt, ob ich Fisch esse. Seit wann ist Fisch vegetarisch? Beim Bestellen können auch akustische Probleme zum Verhängnis werden. Dann hat man den Salat. Oder eben nicht. So bat ich neulich nach einem „Vegan Sandwich“, bekam aber ein „Chicken Sandwich“.

Als ich ein anderes Mal nach der fleischlosen Variante eines Panini fragte, erhitzte die freundliche Verkäuferin das Produkt und streckte es mir entgegen. Erst dann bemerkte ich den Schinken. Sie nahm es mit Humor und erklärte, sie wisse nun immerhin bereits, was es in ihrer Mittagspause zu essen geben würde.



