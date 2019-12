Wer zahlt eigentlich die Strafe bei Verkehrsdelikten, wenn nicht festgestellt werden kann, wer tatsächlich hinter dem Steuer saß?

Firmenwagen und unbezahlte Strafzettel

In Luxemburg verkehren immer mehr Firmenwagen: Derzeit sind 429.008 Privatautos in Luxemburg angemeldet, 90.952 oder mehr als 21 Prozent davon werden als Firmen- oder Dienstwagen von einer Gesellschaft gehalten. Dies kann unter Umständen bei Verletzungen der Verkehrsordnung ein Problem darstellen, weil der im Prinzip strafrechtlich verantwortliche Fahrer nicht ohne Weiteres identifiziert werden kann.

Eine Problematik, die der Abgeordnete Mars Di Bartolomeo (LSAP) in einer parlamentarischen Frage vor dem Hintergrund aufwirft, dass die Justiz in Belgien offenbar größere Probleme damit hat, Bußgelder einzutreiben bei Fahrern, die einen in Luxemburg angemeldeten Firmenwagen fahren.

Demnach würden laut belgischer Staatsanwaltschaft viele luxemburgische Unternehmen auf Anfrage der Justiz den Namen des Fahrers nicht herausgeben. Die belgische Justiz umgehe das Problem, indem sie den Fahrzeughalter, also das Unternehmen, anstelle des Fahrers mit einem Bußgeld belege.

Es ist kompliziert

In Luxemburg gestaltet sich das Problem ähnlich, wie aus der Antwort der Minister für Verkehr bzw. Justiz hervorgeht. Man müsse zunächst zwischen Parkdelikten und Geschwindigkeitsdelikten unterscheiden. Demnach würden bei Firmenwagen, die falsch parken, zunächst der Fahrer und – im Fall, dass dieser nicht zu identifizieren sei – der Fahrzeughalter zur Verantwortung gezogen. Bei Firmenwagen, die im Ausland angemeldet seien, gebe es keine gesetzliche Basis, um Informationen über den Fahrer oder Fahrzeughalter offiziell anzufordern.

Denn der europäische automatisierte Informationsaustausch über Verkehrsdelikte, der seit Dezember 2014 gilt, beschränke sich auf die Ahndung schwererer Vergehen wie Geschwindigkeitsübertretungen.

Bei Geschwindigkeitsübertretungen dagegen sei es möglich, die Identität des Fahrzeughalters im Herkunftsland anzufragen. Hier wird allerdings zwischen schweren Geschwindigkeitsübertretungen, die einen Punkteabzug auf dem Führerschein beinhalten, und leichteren Übertretungen ohne Punkteabzug unterschieden.

Im ersten Fall müsse die Identität des Fahrers festgestellt werden, da sich die Sanktion auf seinen persönlichen Führerschein bezieht. Gelingt dies nicht, ist lediglich der Fahrzeughalter, also der gesetzliche Vertreter der Firma, dazu verpflichtet, das Bußgeld zu bezahlen.

Punkteabzug und eventuelle Fahrverbote fallen dann ganz weg. Das bedeute aber auch, dass Vergehen, zu denen ausländische Behörden keinerlei Informationen liefern, gar nicht geahndet werden können. Dies sei oft bei osteuropäischen Ländern der Fall.