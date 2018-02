(m.r.) - Ein Streulaster der Ponts et Chaussées ist am Freitagmorgen auf dem Flughafengelände in Findel umgekippt. Der Fahrer verlor aufgrund der glatten Fahrbahn in einer Kurve in der Nähe der Cargolux-Halle die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Laster kam mitsamt Anhänger ins Schleudern und kippte schließlich um.



Die beiden Insassen wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Sie blieben allerdings unverletzt.