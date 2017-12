(vb) - An den Tagen rund um Weihnachten herrscht im Centre Héliar in Weilerbach rege Betriebsamkeit. Handwerkerautos halten an der Schranke und wollen die steile Straße zum ehemaligen Sanatorium hinauf, das seit 18 Jahren als Flüchtlingsheim genutzt wird. Obwohl dort kaum noch jemand wohnt: Im Dezember wurden die Flüchtlinge zum Ministerium gerufen und bekamen gesagt, dass sie im neuen Jahr woanders wohnen werden.

Zwei Jahre lang wird das auf einer Anhöhe mit Blick ins Sauertal gelegene Centre Héliar geschlossen ...