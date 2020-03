Das Finanzunternehmen Clearstream feiert sein fünfzigjähriges Bestehen. Im Interview mit dem "Luxemburger Wort" spricht CEO Philippe Seyll über die Zukunft des Abwicklers von Wertpapiergeschäften.

Finanzdienstleiter Clearstream: „Fintech lädt sich zur Party ein“

Die Abwicklungs- und Verwahrgesellschaft Clearstream feiert in diesem Jahr ihr fünfzigjähriges Bestehen. Ursprünglich unter dem Namen „Centrale de livraison de valeurs mobilières“ (Cedel), wurde das Unternehmen am 28. September 1970 von 66 Banken aus elf Ländern in Luxemburg ins Leben gerufen. Mit Vermögenswerten von heute etwa 15 Billionen Euro unter Verwahrung, gehört das Abwicklungsunternehmen zu den absoluten Schwergewichten der Finanzindustrie.

Ursprünglich wollte die Finanzfirma am Mittwoch ihr Jubiläum begehen; die Feierlichkeiten fielen aber dem Corona-Virus zum Opfer. Das „Luxemburger Wort“ sprach mit dem Chef des Abwicklers Philippe Seyll über die bewegte Geschichte des Unternehmens, das Aufkommen neuer Technologien und die Zukunft des Standorts Luxemburg.

Philippe Seyll, die Vorgängerfirma von Clearstream, Cedel, war vor 50 Jahren ein gemeinsames Projekt von 66 internationalen Banken. Eigentlich ein ungewöhnlicher Schritt von Konkurrenten, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen. Wie kam es dazu?

Wenn sich 66 Banken zusammentun, bedeutet das, dass es einen dringenden Bedarf gibt. Dieser Bedarf wurde vor allem durch den in den 60er Jahren entstandenen und schnell wachsenden Eurobondmarkt geschaffen. Wann immer Unternehmen oder Staaten vorher solche Anleihen begeben wollten, mussten sie sich mit Millionen von Investoren auseinandersetzen; und umgekehrt Investoren mit Tausenden von Emittenten. Mit der Cedel, die als Mittelsmann die Abwicklung der Transaktionen übernahm, wurde das deutlich effizienter.

Warum kam es gerade zu diesem Zeitpunkt zur Gründung der Cedel?

Die Gründung der Cedel fällt mit der Internationalisierung der Kapitalmärkte zusammen. Zuvor, als diese Geschäfte vor allem national getätigt wurden, haben diese Transaktionen auch ohne Mittler funktioniert. Die Zahl der Investoren und Emittenten war noch überschaubar, so lange der Luxemburger Staat Anleihen begeben hat, die in erster Linie von Luxemburgern gekauft wurden. Zu der Zeit unserer Gründung änderte sich das mit dem immer größer werdenden Eurobondmarkt aber schnell. Das Gleiche gilt für den Sekundärmarkt, also wenn Investoren ihre Anleihen weiterverkaufen. Ohne uns wären die Emittenten in jeden Weiterverkauf involviert. Heute läuft das alles über Clearstream als Zentralverwahrer. Wir wickeln jeden Tag Millionen von Transaktionen ab. Aktuell verwalten wir Vermögenswerte in Höhe von etwa 15 Billionen Euro.

Ein weiterer großer Meilenstein in der Geschichte von Clearstream ist der Einstieg der Deutschen Börse im Jahr 2001. Was war damals die Motivation der Deutschen Börse, die Mehrheit an Cedel zu übernehmen?

Für die Deutsche Börse war das ein logischer Schritt. Für eine Börse ist es sinnvoll, die ganze Wertschöpfungskette vom Begeben von Wertpapieren über den Handel bis hin zu Clearing und Verwahrung abzudecken. Clearstream war für die Börse das fehlende Puzzlestück. Uns half der Deal im Gegenzug, unser Geschäft noch weiter zu internationalisieren.

Wenn man sich mit der Geschichte von Clearstream befasst, ist die große Zahl der Kontroversen rund um die Firma auffällig. So warf der Enthüllungsjournalist Denis Robert dem Unternehmen vor zwei Jahrzehnten vor, es ermögliche Geldwäsche im großem Stil. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass Clearstream häufiger mit solchen Anschuldigungen konfrontiert ist?Zunächst einmal hätte die Affäre nicht als „Clearstream“- Affäre bezeichnet werden dürfen, weil das in weiten Teilen nichts mit uns zu tun hatte. Die meisten der Vorwürfe haben sich schnell als haltlos erwiesen. Wenn Sie eine Wertpapierbörse oder eine Anwaltskanzlei sind, ist es für die Öffentlichkeit leichter zu verstehen,was Sie machen. Wir sind aber eine Transaktionsbank, die Geschäfte mit Anleihen abwickelt. Diese Tätigkeit ist zum einen sehr komplex und zum anderen für viele Menschen nicht sichtbar. Das führt manchmal dazu, dass Verschwörungstheorien aufkommen.

Aktuell steht im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Ermittlungen mindestens ein Mitarbeiter von Clearstream unter Verdacht, dass er das System von Steuerhinterziehungen aktiv unterstützt hat. Können Sie etwas zum Stand der Ermittlungen sagen?

Wir dürfen laufende Verfahren nicht kommentieren, werden uns aber zu gegebener Zeit dazu äußern. Wir kooperieren in diesem Fall vollumfänglich und transparent mit den Behörden. Wir haben nichts zu verbergen.

Kommen wir zur zukünftigen Entwicklung bei Clearstream. Im letzten Jahr haben Sie ein Kostensenkungsprogramm angekündigt. Wie weit ist das fortgeschritten?

Das Programm läuft sehr gut für uns an. Was man aber von außerhalb als Sparprogramm wahrnimmt, ist in Wirklichkeit ein Investitionsplan. Bevor das Programm angekündigt wurde, hatten wir am Standort in Luxemburg etwa 1 100 Beschäftigte. Heute sind wir noch ungefähr auf dem selben Stand. Was sich weiterentwickelt hat, sind die Profile der Mitarbeiter, weil wir uns als Unternehmen neue Geschäftsfelder erschließen. In manchen Bereichen werden wir Kosten sparen, während wir in anderen massiv investieren.

Wie viele Mitarbeiter haben das Unternehmen letztlich verlassen?

Das Programm ist ausgelegt auf drei Jahre, läuft also noch. In diesen drei Jahren können Mitarbeiter firmenintern wechseln, das Unternehmen verlassen oder beispielsweise in den Vorruhestand gehen. Da ist noch einiges im Fluss, weshalb wir da vor Ende 2021 keine verlässlichen Zahlen liefern können. Ein Großteil der Kollegen, die uns verlassen haben, stand kurz vor der Pensionierung.

Was sind denn die Bereiche, in denen Sie expandieren werden?

Im Prinzip geht es um drei Bereiche: Zum einen wollen wir in unserem Kerngeschäft (der Abwicklung von Wertpapiergeschäften) wachsen. Daneben haben wir Systeme aufgebaut, die es Banken, die Einlagen bei uns haben, ermöglichen, diese auch für andere Zwecke zu verwenden. Sie können zum Beispiel Anleihen, die sie bei uns hinterlegt haben, weiterverleihen oder als Sicherheiten verwenden, um Geschäfte mit anderen Banken abzusichern. Das wird zunehmend wichtiger, weil die Anforderungen der Regulierungsbehörden für solche Sicherheiten seit der Finanzkrise deutlich strikter geworden sind. Das sind sehr komplexe Vorgänge, weil die Werte dieser Assets natürlich fluktuieren, was gemessen werden muss. Darin sind wir ziemlich gut geworden und wir werden diese Finanzierungsgeschäfte weiter ausbauen. Aktuell gibt es bereits Assets im Wert von 600 Milliarden Euro, die über uns entweder verliehen oder als Sicherheit eingesetzt werden.

Was ist der dritte Bereich, in dem Sie expandieren wollen?

Das sind Dienstleistungen im Bereich der Investmentfonds. In dieses Geschäft sind wir vor etwa 14 Jahren eingestiegen. Ähnlich wie in unserem Kerngeschäft treten wir als Vermittler auf. So haben wir ein System mit dem Namen Vestima entwickelt, das zwischen den Fondsanbietern und den Distributoren steht und Zeichnung sowie Tilgung von Fonds erleichtert. Letztes Jahr haben wir eine Firma namens Swisscanto gekauft und Anfang dieses Jahres haben wir 51 Prozent der Anteile der Distributionsplattform „UBS Fondcenter“ erworben. Damit bauen wir unsere Aktivitäten in diesem Bereich signifikant aus und schaffen ein Kompetenzzentrum für Fondsvertriebsdienstleistungen. Die Plattform aus den kombinierten Geschäftsfeldern wird eine führende Rolle in der Fondsvermittlung, -abwicklung und Vertriebsunterstützung einnehmen.

Was werden Sie tun, um diese Bereiche noch weiter auszubauen?

Für alle drei Bereiche wissen wir, dass für uns die Zukunft in Partnerschaften mit Fintechs liegt. Eins wird immer deutlicher: Fintech lädt sich zur Party ein. Daher werden wir spürbar in diesen Technologiebereich investieren. So haben wir zum Beispiel für das „Funding und Financing“-Geschäft in das luxemburgische Start-up HQLAx“ investiert. Ebenso planen wir, in Kürze in weitere Unternehmen einzusteigen, die sich auf „Distributed Ledger Technologie“ spezialisiert haben. Wir stecken über 200 Millionen Euro pro Jahr in Technologien. Daneben stellen wir verstärkt Entwickler und Analysten ein, die uns helfen, besser zu verstehen, wie wir diese Technologien möglichst effizient nutzen können.

In allen Geschäftsfeldern, die Sie beschreiben, treten Sie als Mittler auf. Die Wirtschaftsgeschichte der letzten Zeit hat aber gezeigt, dass Technologie oft die Vermittler ausschaltet. Haben Sie keine Angst vor Disruption?

Nein, wir sind nicht wie die Taxiunternehmen, die von Uber aus dem Markt gedrängt werden. Die Gefahr würde bestehen, wenn wir am Lenkrad schlafen und das Risiko ignorieren würden. Wir beobachten und verstehen aber sehr genau, was passiert. Und wir verfügen über die Mittel, um diesen Wandel zu begleiten. Die Investitionen, die ich erwähnt habe, sind in diesem Kontext zu sehen. Es gibt eine Spannung zwischen der bestehenden zentralisierten Infrastruktur der Finanzwelt und dem dezentralisierten Angebot der neuen Technologien wie Blockchain. Mit den Systemen, die wir aufbauen, wollen wir sicherstellen, dass wir die Vorteile der neuen verteilten Technologien mit den bewährten Infrastrukturen verbinden. Es wird bei Finanztransaktionen immer den Bedarf nach einer vertrauenswürdigen dritten Partei geben.

Zurück zu dem Unternehmensumbau: Sie sind an vielen Standorten aktiv; ist eine stärkere Spezialisierung zum Beispiel in Luxemburg, Cork oder Frankfurt vorgesehen?

Ja und Nein, in Luxemburg finden Sie zum Beispiel mehr von unserem Kerngeschäft, während in Cork das Fondsgeschäft stärker ist. Aber da wir eine systemrelevante Infrastruktur anbieten, würde eine zu starke Spezialisierung nicht funktionieren, wir benötigen redundante Systeme, um einen permanent ungestörten Betrieb sicherzustellen. Daneben möchte ich betonen, dass die Zukunft von Clearstream in Luxemburg liegt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Umfeld im Land und werden unseren Hauptsitz hier behalten.

Wie beurteilen Sie abschließend das Potenzial und die zukünftige Entwicklung Clearstreams?

In allen drei Geschäftsbereichen, die ich beschrieben habe, wachsen sowohl Clearstream als auch der Markt an sich. Das wird sich auch weiter fortsetzen. Zum Beispiel wird in den nächsten Jahren das Geld von privaten Renten- und Pensionsfonds wachsen. Wo werden sie das Geld investieren? In Anleihen und Investitionsfonds, die verwahrt und abgewickelt werden müssen.