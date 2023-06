CSV verliert zwar absolute Mehrheit, bleibt aber an der Macht.

CSV verliert absolute Mehrheit

Finanzbetrug in Hesperingen schadet CSV nicht

Amélie SCHROEDER

Der Finanzbetrug in Hesperingen schwebte die vergangenen Monate wie eine graue Wolke über dem Ausgang der Wahlen in Hesperingen. Allem Anschein nach machte der Skandal jedoch keinen Unterschied am Wahlresultat.

„Es war unsere verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Geld wieder zurückkommt“, unterstreicht Bürgermeister Marc Lies (CSV), der mit 4.153 Stimmen Meistegewählter in der Gemeinde ist.

Zwar verliert die CSV im Vergleich zu den letzten Wahlen 3,22 Prozent, behält aber dennoch die Mehrheit mit acht Sitzen. Die Zahl der zu vergebenen Sitze in Hesperingen stieg von 15 auf 17. „Bei weitem haben wir immer noch die meisten Stimmen in der Gemeinde. Nun gilt es, mit offenem Visier Ausschau nach einem starken Koalitionspartner zu halten“, so der Bürgermeister weiter. Er fühle sich erleichtert nach Monaten, gefüllt mit harter Arbeit. Den einen oder anderen Verlust müsse man eben einstecken, aber mit 42,54 Prozent der Wahlstimmen trug die CSV keinen Kollateralschaden davon.



In Hesperingen ist die DP glücklich mit dem Ergebnis am Wahlsonntag. Foto: Laurent Blum

Bürgermeister Marc Lies liegt mit 4.153 Wahlstimmen vor seiner Parteikollegin und Gemeinderätin Diane Adehm (CSV), die mit 3.331 Stimmen Zweitgewählte ist. Die DP, angeführt von Spitzenkandidat Claude Lamberty, verzeichnet 23,73 Prozent und damit 2,6 Prozent mehr Wählerstimmen als 2017. Die Demokraten werden mit vier Sitzen im Gemeindehaus vertreten sein.

DP-Rat Claude Lamberty: „Wir sind glücklich“

Solche Abende feiere man gerne, so Claude Lamberty. Die Stimmung bei den Demokraten in Hesperingen sei gut, wie wahrscheinlich bei sehr vielen anderen Menschen auch im Land. „Wir sind glücklich“, sagt Claude Lamberty, „wir sind die Wahlkampfgewinner“. Zwei Ziele habe die DP gehabt: die absolute Mehrheit der CSV zu brechen und Sitze im Gemeinderat dazuzugewinnen. Beides sei erfolgreich gewesen. In Hesperingen habe man nur zwei Möglichkeiten: entweder man koaliere mit der CSV oder es werde zu einer Vierer-Koalition kommen. Das allerdings hält Claude Lamberty persönlich für schwierig.

Zum ersten Mal stellten sich die Piraten rund um den jüngsten Spitzenkandidaten in Hesperingen Mathis Godefroid (24 Jahre) auf und wurden mit 6,44 Prozent der Stimmen und einem Sitz in den Gemeinderat gewählt. Die Stimmung bei den Piraten in Hesperingen sei super, so Mathis Godefroid. „Ich war sehr nervös die letzten Tage. Aber aus dem Stegreif gleich mit einem Sitz in den Gemeinderat gewählt zu werden, damit hätten wir nicht gerechnet“, so der 24-jährige Student. „Eine Last fällt, doch die nächste kommt.“ Nun gilt es, sich in Koalitionsverhandlungen zu einigen.

Stagnation der Sitze bei déi Gréng und LSAP

Déi Gréng, die mit der Doppelspitze Marie-Lyne Keller und Stephen De Ron in den Wahlkampf gingen, verzeichnen 17,62 Prozent der Wahlstimmen. Marie-Lyne Keller liegt mit 1.508 Stimmen vor ihrem Parteikollegen Stephen De Ron, der mit 1.486 Stimmen gewählt wurde. Déi Gréng werden weiterhin drei Sitze im Gemeinderat besetzen.

Mit einem Sitz im Gemeinderat stagniert die LSAP, die 9,68 Prozent der Stimmen für sich verzeichnen kann. Gemeinderätin Rita Velazquez wird mit 905 Stimmen gewählt.





