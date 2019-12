Filtern noch nicht möglich

Mit Medikamenten Belastete Abwässer von Krankenhäusern sollen künftig separat erfasst werden

Mehr als 3000 pharmazeutische Stoffe sind in der EU zugelassen. Spuren dieser Stoffe finden sich zum Teil in unseren Gewässern, weil die Kläranlagen nicht in der Lage sind, diese Substanzen aus den Abwässern zu filtern. In einer paramentarischen Frage interessiert sich der Abgeordneten Marc Hansen (Déi Grëng) für die Maßnahmen, mit denen die Abwässer von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Viehbetrieben gesondert behandelt werden können.



Laut Hansen würden insbesondere in Alzette und Sauer Rückstände von Entzündungshemmern, Hormonen und Antibiotika nachgewiesen werden. In vielen Fällen sei noch gar nicht klar, wie diese Subtanzen die Lebenserwartung und den Hormonhaushalt anderer Organismen beeinflussen würden.



In ihrer gemeinsamen Antwort bestätigen Gesundheits-, Landwirtschafts- und Umweltministerium die nachgewiesene Belastung in den Flüssen, insbesondere in der Alzette die dicht bevölkerte Regionen durchfließt. Sie werden im Zuge eines Monitoring nachgewiesen, allerdings gelten zurzeit keine Grenzwerte für diese Stoffe. Deshalb würden sich auch quantitative Messungen als schwierig erweisen.



Belastung durch Haushalte



Laut den drei Ministerien stimmt es zwar, dass Krankenhäuser und Pflegeheime regelrechte Hotspots für medikamentöse Gewässerbelastung darstellen.Der Großteil wird aber immer noch durch Privathaushalte eingeführt, sei es durch natürliche Ausscheidung oder aber durch illegale Entsorgung der Medikamente. Mit dem nationalen Antibiotikaplan wird zwar vorrangig der Gebrauch dieses Medikamentes eingeschränkt, dies führt laut den Ministerien aber auch zu einem niedrigeren Eintrag in die Gewässer.

Zudem wurde in Zusammenarbeit mit dem Luxembourg institute for science and technology LIST ein Pilotprojekt im Centre hospitalier Emile Mayrisch in Esch/Alzette durchgeführt. Dort wurden die medikamentös belasteten Abwässer testweise vorbehandelt. Zurzeit bestehen allerdings noch keine verpflichtenden Auflagen. Allgemein gilt das Wasserschutzgesetz was die Behandlung der Abwässer und den Schutz der Fließgewässer betrifft. Besserung ist allerdings in Sicht, so soll künftig beim Bau neuer Krankenhäuser ein doppeltes Abwassersystem verbaut werden um diese später getrennt behandeln zu können. Die dafür notwendigen Flächen werde bereits im Vorfeld mit eingeplant. ⋌jag