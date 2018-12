Film ab im Kinoler

Das neue Kino in Kahler hat seine Premiere erfolgreich hinter sich. Als erster Film wurde dort Superjhemp retörns abgespielt.

Während in Esch/Alzette wieder ein großes Fragezeichen hinter der Zukunft des Kino Ariston steht, glaubt man in Kahler fest an eine Zukunft für regionale Kinos. So hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren über eine Million Euro in einen Kinosaal investiert. Dieser befindet sich hinter der ehemaligen Schule, wo unter anderem ein großer Festsaal eingerichtet und eine Küche gebaut wurde.





Ingesamt beträgt die Investition der Gemeinde 3,63 Millionen Euro ...