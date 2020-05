Im Naturschutzgebiet Ellergronn in Esch/Alzette steht die Fichte wie in anderen Regionen auch vor dem Aus. In einer Fällaktion hat die Naturverwaltung jetzt durchgegriffen.

Lokales 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Fichte in Not

Jacques GANSER Im Naturschutzgebiet Ellergronn in Esch/Alzette steht die Fichte wie in anderen Regionen auch vor dem Aus. In einer Fällaktion hat die Naturverwaltung jetzt durchgegriffen.

Wer es bisher gewohnt war, das Naturschutzgebiet Ellergronn als Erholungsort für Wanderungen aufzusuchen, wird über das aktuelle Erscheinungsbild wohl erschrecken: Schweres Gerät ist dort unterwegs, zig Bäume wurden gefällt, die Wege sind zum Teil gesperrt oder aufgewühlt ...