Kräftiges Rot, leuchtendes Orange, zartes Rosa: Der Abendhimmel in Luxemburg bot am Freitag ein buntes Spektakel.

Feuriges Schauspiel am Himmel über Luxemburg

(jt) - Es sind Schnappschüsse, wie sie nur an lauen Sommerabenden gelingen: Zahlreiche Nutzer aus der mywort-Community zückten am Freitagabend bei Sonnenuntergang ihre Fotoapparate und hielten das dramatische Spektakel am Himmel über Luxemburg fest. Von feuerrot bis bedrohlich schwarz: Mit der untergehenden Sonne schimmerten die Wolken in vielen prächtigen Farben. Bei einigen Bildern fühlt man sich beinahe an den Weltuntergang erinnert.

Weitere Bilder vom Traum-Sonnenuntergang am Freitagabend finden Sie unter mywort.lu



Der Sonnenuntergang über Moutfort. Foto: Serge Feltes/mywort.lu





"En Oweshimmel voller Farwen", schreibt Charles Reiser aus Mersch. Foto: Charles Reiser/mywort.lu





Abendstimmung in Hünsdorf. Foto: Alice Steyer-Fonck/mywort.lu





Sonnenuntergang in Gonderingen. Foto: Nico Marteling/mywort.lu





Der Abendhimmel über dem Kammerwald bei Vianden. Foto: Armand Wagner/mywort.lu





Dramatischer Sonnenuntergang in Medingen. Foto: Eliane Claus-Frising/mywort.lu

