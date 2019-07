Über Luxemburg-Stadt hingen am Donnerstagnachmittag dunkle Rauchwolken: Bei einem Löscheinsatz auf einem Feld griffen die Flammen auf ein Feuerwehrfahrzeug des CGDIS über - die Insassen konnten sich retten.

Feuerwehrwagen zerstört - stundenlange Löscharbeiten

Über Luxemburg-Stadt hingen am Donnerstagnachmittag dunkle Rauchwolken: Bei einem Löscheinsatz auf einem Feld griffen die Flammen auf ein Feuerwehrfahrzeug des CGDIS über - die Insassen konnten sich retten.

(tom/TJ/sas) - Schwarze Rauchwolken hingen am Donnerstag kurz vor 14.30 Uhr über Luxemburg-Stadt: An der Rue de Hamm war nach Polizeiinformationen kurz zuvor ein Strohballen in Brand geraten. Auf dem Feld befanden sich mehrere solcher Ballen und viel geschnittenes, trockenes Stroh.



Die Feuerwehr versuchte der Lage Herr zu werden, was aber wegen der Dürre und des Windes nicht gelang - im Gegenteil: Das Feuer sprang auf einen vollbesetzten Einsatzlastwagen über, der von den Flammen trotz aller Bemühungen komplett zerstört wurde. Dies erklärt auch die schwarzen Rauchschwaden, die am Donnerstagnachmittag über die Hauptstadt hinwegzogen. Auf diesem Video sieht man, wie der Wagen ausbrennt. Die Insassen konnten sich retten.



Gegen 15.25 Uhr griffen die Flammen auf ein angrenzendes Waldstück über, Bäume brannten lichterloh. Gegen 15.45 Uhr näherten sich die Flammen einem Haus, allerdings hatten die Einsatzkräfte des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) die Situation schnell wieder unter Kontrolle.



Kurze Zeit später kam der Polizeihelikopter zum Einsatz - wohl um die Brandbekämpfung aus der Luft zu koordinieren. Er landete kurz, stieg dann aber wieder in die Höhe, um eventuelle Brandherde zu identifizieren. Immer mehr Flammen griffen gegen 16.10 Uhr auf den Wald in Richtung der N2 über. Wegen eines Hanges gestalteten sich die Löscharbeiten des CGDIS dort als schwierig.

Zur Verstärkung war ebenfalls ein schwerer Tankwagen der Flughafenfeuerwehr abbestellt worden. Mit dessen Löschkanone konnte man größere Mengen Wasser in das Waldstück spritzen, wie dieses Video zeigt.

Auch um 17 Uhr brannte es im Wald noch. Zu diesem Zeitpunkt verkündetet der Generaldirektor des CGDIS, Paul Schroeder, dass die Löscharbeiten wohl noch einige Stunden andauern werden.

Ein besonderes Augenmerk galt dem Schutz der Tankstellen, die sich in Pulvermühle befinden. Gegen 17 Uhr war der Brand in Richtung der Tankstellen soweit unter Kontrolle.

Wegen der hohen Temperaturen waren die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte des CGDIS sehr anstrengend. Laut Paul Schroeder wurden zwei Feuerwehrmänner ohnmächtig, sie mussten notversorgt werden.



Laut ersten Informationen von 15.25 Uhr wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Rue de Hamm sowie der Val de Hamm waren bis gegen 18.30 Uhrgesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet. Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, das betroffene Gebiet zu meiden.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte aus Luxemburg-Stadt, Hesperingen, Niederanven, Mertert, Kehlen, Roeserbann, Alebesch, Findel und Lintgen.



[Feu de végetation] en cours à Luxembourg-Hamm avec propagation à un fourgon pompe-tonne. Aucun blessé à déplorer pour l’instant mais appel est fait à la population d’éviter le secteur à cause du dégagement de fumée et afin de laisser libre passage aux secours encore en route. pic.twitter.com/UHcRwnL1RD — CGDIS (@CGDISlux) July 25, 2019

Auch über Rümelingen waren am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr dunkle Rauchwolken zu sehen, denn in der französischen Grenzortschaft Ottange (F) war ebenfalls ein Brand auf einem Feld ausgebrochen.



Die Einsatzkräfte aus Kayl, Esch/Alzette, Monnerich, Rümelingen, Schifflingen, Bettemburg und Niederkerschen waren zur Unterstützung vor Ort. Trotz Nachfrage gab es keine weiteren Informationen zur Brandursache.

Wegen der großen Rauchentwicklung wurde die Waldschule in Esch/Alzette wegen des Brandes evakuiert - als reine Vorsichtsmaßnahme, wie Luc Schloesser, Pressesprecher der Gemeinde Esch/Alzette auf Nachfrage bestätigte. Es bestand keine Gefahr für die mehr als 150 evakuierten Kinder.



Gegen 18 Uhr war dieser Brand unter Kontrolle.