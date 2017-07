(str) - Die geplatzte Hydraulikleitung eines Lastwagens sorgte am Mittwoch für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Straßenbauverwaltung und Polizei in und um Kopstal.



Das an einer Baustelle ausgetretene Hydrauliköl hatte nicht nur einen Großteil der N12 in Kopstal verschmutzt, sondern war auch bis in den Flusslauf der Mamer vorgedrungen.

Die örtliche Feuerwehr errichtete eine Ölbarriere in Direndall und reinigte die Fahrbahn gemeinsam mit der Straßenbauverwaltung.