(mth) - Was nach dem äußerst trockenen und heißen Wetter der vergangenen Tage zu befürchten war, ist am Sonntagnachmittag offenbar eingetroffen. Die Feuerwehr aus Hesperingen musste gegen Mittag einen beginnenden Waldbrand in der Rue de Kockelscheuer in Fentingen löschen.

Die Brandursache war zunächst unbekannt. Da die Feuerwehr aufgrund der erhöhten Gefährdungslage schnell am Einsatzort war, konnte der Brand konnte schnell bekämpft und gelöscht werden. Eine mögliche Ausbreitung konnte so glücklicherweise verhindert werden.

Die Feuerwehr war mit 19 Mann und zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort, die Polizei untersuchte den Brandort nach möglichen Spuren.