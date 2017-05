(mth) - Am Samstagnachmittag gab es einen Feuerwehreinsatz in Belval, nachdem in einem Gebäude des Shoppingzentrums Belval Plaza Feueralarm ausgelöst worden war.

Zeugen berichteten von dichtem Rauch, der sich über mehrere Etagen verteilt habe. Die Rettungskräfte hätten Besucher daran gehindert, das evakuierte Gebäude zu betreten. Flammen seien nicht sichtbar gewesen. Die Quelle der Rauchentwicklung konnte offenbar nicht sofort ausfindig gemacht werden. Die Nachforschungen dauern an.