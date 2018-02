(LW) - Es war gegen 13.15 Uhr, als das Einsatzzentrum Monnerich/Reckingen am Samstag zu einem Einsatz in ein Mehrfamilienhaus in Monnerich gerufen wurde. Grund war eine Rauchentwicklung im Keller des Hauses. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass das Treppenhaus zum Keller bereits stark verraucht war.

Ein Atemschutztrupp drang ins Untergeschoss bis zu gemeinsamen Waschküche vor und konnte das feuer schnell löschen. Die Bewohner hatten Glück im Unglück. Wegen der starken Hitzeentwicklung schmolz eine Wasserleitung. Das unter Druck austretende Wasser verhinderte, dass der Brand sich weiter ausbreiten konnte.



Vor Ort waren zwei Staffeln des Einsatzzentrums Monnerich/Reckingen, das Einsatzzentrum aus Schifflingen mit einer Staffel sowie ein Rettungswagen aus Sassenheim. Weiterhin weilten der Bürgermeister der Gemeinde Monnerich, die technischen Gemeindedienste, sowie die Polizei aus Esch/Alzette vor Ort.

Nachdem das Feuer gelöscht und die Kellerräumlichkeiten durchlüftet worden waren, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.