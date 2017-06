(mth) - Am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr zum alten Steinbruch "Schofsboesch" in Bettendorf ausrücken. Dort stand ein so genanntes "Insektenhotel" in der Nähe des Naturhauses in Flammen.

Die künstliche Nist- und Überwinterungshilfe für Insekten wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Ob es sich um einen spontanen Brand oder um Brandstiftung handelt, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr Bettendorf war mit 13 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Ein Übergreifen auf die Vegetation im Naturschutzgebiet konnte glücklicherweise verhindert werden. Erst am Mittwoch warnte der Zivilschutz vor einer erhöhten Waldbrandgefahr aufgrund der anhaltenden Dürre und der vorherrschenden hohen Temperaturen.