Feuerwehreinsatz in Rollingergrund

Auf dem ehemaligen Fabrikgelände von Villeroy&Boch brannte am Freitagmorgen eine größere Menge Altholz..

(TJ) - Kurz nach 8 Uhr bemerkten Bauarbeiter am Freitagmorgen auf dem Gelände der ehemaligen Porzellanfabrik von Villeroy&Boch in Rollingergrund, dass sich ein größerer Haufen Altholz entzündet hatte. Binnen Minuten schlugen die Flammen meterhoch aus dem trockenen Holz. Die Arbeiter verständigten die Feuerwehr und brachten in einer ersten Phase zwei in der Nähe abgestellte Baumaschinen in Sicherheit.



Brand in Gewerbezone in Potaschberg Auf dem Dach eines Gebäudes einer Gewerbezone in Potaschberg ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, das endgültige Ablöschen der Glut erforderte jedoch eine größere Menge Löschwasser, das per Tankwagen zum Einsatzort gebracht werden musste. Der Schaden hält sich in Grenzen - das Holz stammt vom Abriss der einstigen Fabrikhallen und war zur Entsorgung bestimmt. Menschen wurden nicht verletzt.

