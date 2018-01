(mth) - Die hauptstädtische Berufsfeuerwehr musste am frühen Montagmorgen gegen 5 Uhr bereits zu einem größeren Einsatz an der Ecke Rue de Prague mit der Rue Mathias Hardt ausrücken. Dort stand der Dachstuhl der ehemaligen Autowerkstatt „Grand Garage Albert Schieren”, das zeitweilig als Bürogebäude genutzt wurde und derzeit leer steht, in Flammen.

Die Feuerwehr war mit einem kompletten Löschzug samt Leiterwagen vor Ort. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten gestalteten sich die Löscharbeiten schwieriger als gewöhnlich. Die angrenzende Straße blieb zunächst für den Verkehr offen, eine Spur wurde dann aber während und nach den Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei regelte vor Ort den Verkehr. Die Straße wird im morgendlichen Berufsverkehr gerne als Abkürzung zwischen Oberstadt und Bahnhofsviertel genutzt.

Zur Brandursache konnte weder Polizei noch Feuerwehr am frühen Morgen genauere Angaben machen. Laut Polizei dürfte es schwierig werden, die Brandursache herauszufinden, da ein Teil des Gebäudes von dem Brand schwer beschädigt wurde und das Dach nicht mehr zugänglich sei. Der Feueralarm war gegen 4.25 Uhr ausgelöst worden, nachdem Rauch aus dem Dachstuhl aufgestiegen war.

In dem Gebäude, das eine Zeit lang als Verwaltungsgebäude genutzt wurde, hatte es in der Vergangenheit bereits Feuer durch Brandstiftung gegeben.