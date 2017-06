(tom) - Die Feuerwehren melden für den Sonntagabend vier Einsätze - drei davon dürften zumindest in Zusammenhang mit der anhaltenden Tockenheit stehen. Um 19 Uhr brannte in Harlingen ein Feld, eine halbe Stunde später in Grevenmacher eine Thuya-Hecke.



Am frühen Montagmorgen musste die Feuerweher Weiler-la-Tour zu brennenden Heuballen in Syren ausrücken. Um 0.47 Uhr meldet die Feuerwehr Echternach einen nicht näher beschriebenen Brand im Industriegebiet.