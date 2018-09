Einmal hinter dem Steuerrad eines Feuerwehrautos sitzen: Diesen Wunsch hegen nicht nur viele Kinder. Am Wochenende war dies nun möglich. Beim ersten nationalen Tag des Zivilschutzes gewährten die Rettungskräfte einen Einblick in ihre Arbeit.

Feuerwehr zum Anfassen

Hunderte von Besuchern ließen es sich gestern bei strahlendem Sonnenschein nicht nehmen, am ersten nationalen Tag des Zivilschutzes in Roeser einen Blick hinter die Kulissen des neu geschaffenen Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) zu werfen. Nicht weniger als rund 100 Einsatzfahrzeuge unterschiedlicher Typen und Größen aus dem ganzen Land sowie aus der Großregion – Belgien, Deutschland und Frankreich – konnten in Augenschein genommen werden. Darunter waren auch Löschfahrzeuge der Flughafenfeuerwehr. Für viele Kinder ging dabei ein Traum in Erfüllung – einmal hinter dem Steuerrad eines richtigen Feuerwehrautos sitzen.



14 Am ersten nationalen Tag des Zivilschutzes konnten Groß und Klein die Arbeit der Rettungskräfte besser kennenlernen. Foto: Chris Karaba

Fachkundige Rettungskräfte gaben bereitwillig Auskunft über Funktionsweise und Material ihrer Dienstfahrzeuge. Neben den neuesten Modellen von Feuerwehrautos konnten aber auch außer Dienst gestellte Fahrzeuge bewundert werden.



Blick über die Schulter

Rund 400 Rettungskräfte aus dem In- und Ausland beteiligten sich außerdem an den zahlreichen Vorführungen und Probeeinsätzen, darunter auch spezialisierte Einsatzkräfte wie beispielsweise die Hunderettungsstaffel oder der Wasserrettungsdienst. Einsatzkräfte von Polizei, Armee und Luftrettung (LAR) beteiligten sich ebenfalls an einzelnen Darbietungen.

In Ausstellungen wie beispielsweise dem Nachbau des hauptstädtischen Einsatzzentrums der Feuerwehr konnten die Besucher erfahren, wie ein Feuerwehreinsatz koordiniert wird. Zahlreiche Workshops animierten aber auch zum Mitmachen – geboten wurden unter anderem Erste-Hilfe-Kurse und der richtige Umgang mit einem Feuerlöscher.