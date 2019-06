Die Feuerwehr greift nicht nur bei Bränden ein, sondern auch wenn Mensch oder gar Tier in Not geraten. In Rosport wurde nun ein Schwan gerettet.

Feuerwehr rettet Schwan

(SH) - In der Nähe des Campings in Rosport war am Samstagnachmittag ein verletzter Schwan aufgefunden worden. Die lokalen Rettungshelfer fingen das Tier ein und brachten es nach Junglinster in die Auffangstation für Wildtiere.



Insgesamt waren sechs Feuerwehrleute des CIS Rosport im Einsatz.

Foto: CIS Rosport