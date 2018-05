Einem Pferd in Not musste am Mittwochnachmittag die Feuerwehr aus Schengen zur Hilfe kommen. Das verletzte Tier hatte sich in Gestrüpp und Ästen verhakt.

Feuerwehr rettet Pferd aus Dornenhecke

Steve REMESCH Einem Pferd in Not musste am Mittwochnachmittag die Feuerwehr aus Schengen zur Hilfe kommen. Das verletzte Tier hatte sich in Gestrüpp und Ästen verhakt.

Mit einer Elektrosäge und einer Heckenschere musste die Feuerwehr aus Schengen am Mittwoch einem Pferd zu Hilfe kommen. Ein Pferd hatte sich in eine Dornenhecke verirrt und war immer tiefer ins Gestrüpp geraten, bis es schließlich zwischen größeren Ästen eingeklemmt war, schreibt der CISCH aus Schengen.



Dabei zog sich das Pferd eine schwere Verletzung an einem Hinterlauf zu. Das Pferd wurde behutsam befreit und schließlich von einem Tierarzt behandelt.