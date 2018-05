Einer Entenfamilie in Not kam die Feuerwehr aus Junglinster am Mittwoch zur Hilfe. Neun Entenküken saßen in einem Abflussrohr fest.

Feuerwehr rettet Entenküken

Von einem tierischen Einsatz berichten Feuerwehrleute aus Junglinster.

Einer Entenfamilie in Not kam die Feuerwehr aus Junglinster am Mittwoch zur Hilfe. Neun Entenküken saßen in einem Abflussrohr fest, während ihre Mutter draußen verzweifelt wartete. Die Retter befreiten die jungen Tiere behutsam und führten die Entenfamilie wieder zusammen.



