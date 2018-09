Die Rettungskräfte aus Petingen haben einen Dachs vor dem Ertrinken bewahrt. In seiner Not hatte sich das Tier in ein Seil verbissen.

Lokales 8

Feuerwehr rettet Dachs in Not

Am Mittwochmorgen rettete die Petinger Feuerwehr einen Dachs vor dem Ertrinken. Das Tier hatte sich in seiner Not in ein Seil verbissen.

(clau) - Der Rettungseinsatz, zu dem der Bereitschaftsdienst des Centre d'Incendie et de Secours Pétange (CISP) am Mittwochmorgen gerufen wurde, war kein alltäglicher. In der Industriezone PED (Pôle Européen de Développement) in Rodange war ein Dachs in einen Wasserspeicher gefallen, der zu der hausinternen Löschanlage eines Industriebetriebs gehört.

8 An der Rettung des Dachses waren drei Personen beteiligt: zwei Feuerwehrleute der Petinger Feuerwehr sowie ein Rettungstaucher. (Fotos: CISP)

Das Tier konnte sich nicht mehr eigenständig aus seiner misslichen Lage befreien. In seiner Verzweiflung hatte es sich in ein Seil verbissen, um nicht unterzugehen. Zwei Feuerwehrleuten gelang es mit der Unterstützung eines Rettungstauchers nach kurzer Zeit, den Dachs zu bergen. Das erschöpfte Tier wurde umgehend in die Tierauffangstationen nach Düdelingen gebracht.