An einem Terrassenanbau brach am Montagnachmittag ein Feuer aus. Die Feuerwehr verhinderte, dass es auf das Wohnhaus überging.

Lokales 2

Feuerwehr im Einsatz

Anbau einer Terrasse in Ernzen in Brand

An einem Terrassenanbau brach am Montagnachmittag ein Feuer aus. Die Feuerwehr verhinderte, dass es auf das Wohnhaus überging.

(jwi) - Am Montag kam es gegen 14.30 Uhr in Ernzen in der Montée d'Ernzen zu einem Feuer. Der Anbau einer Terrasse ging in Flammen auf.

Der schnelle Einsatz der Rettungskräfte konnte verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus überging. Vor Ort waren die Teams aus Fels, Heffingen, Diekirch und Mersch. Verletzt wurde niemand.

2 Foto: Frënn vun de Pompjeeë Fiels

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Frënn vun de Pompjeeë Fiels Foto: Frënn vun de Pompjeeë Fiels

Alle aktuellen Verkehrsinfos finden Sie auch auf unserer Service-Seite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.