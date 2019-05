28 Feuerwehrmänner und -frauen des CGDIS hielten am Donnerstag Ehrengarde für Großherzog Jean. Auch am Sonntag werden 28 Freiwillige präsent sein.

Feuerwehr erweist Großherzog Jean letzte Ehre

(dho) - Für die Feuerwehrmänner und -frauen des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) war und ist es eine Selbstverständlichkeit Großherzog Jean die letzte Ehre zu erweisen.

Aus diesem Grund haben sich am Donnerstag 28 freiwillige Feuerwehrleute, die in drei Gruppen eingeteilt waren, für die Ehrengarde in der Kapelle im großherzoglichen Palast eingefunden. Dies während des gesamten Tages.

Auch am Sonntag werden 28 Freiwillige in der Krypta präsent sein, wie das CGDIS auf Facebook mitteilt.