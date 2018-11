Eine Debatte der besonderen Art entstand nach einem internen Schreiben der Leitung der Rettungsdienste CGDIS. Es geht dabei um die Frage, op Feuerwehrmänner in Uniform an kulturellen Ereignissen teilnehmen dürfen.

Feuerwehr darf zum Nikolaus

Jacques GANSER

Die Mitarbeiter des Corps Grand-ducal Incendie et secours CGDIS dürfen nun doch in Uniform an den Nikolausumzügen teilnehmen. Dies bestätigte der Generaldirektor der Verwaltung der Rettungsdienste Paul Schroeder in einem internen Schreiben. Ein erstes Rundschreiben hatte offenbar für Missverständnisse gesorgt. Dort wurde mit Blick auf die Bärbel-Feiern daran erinnert, dass die Feuerwehrleute des CGDIS ihre Uniformen nur im Rahmen offizieller Missionen tragen dürften. Dies führte zu Kritik unter den Mitgliedern, welche unter anderem auf die traditionelle Teilnahme an den Nikolausumzügen verwiesen.

In einem zweiten internen Schreiben glättete Generaldirektor Paul Schroeder dann die Wogen: es sei nie darum gegangen, Mitgliedern des CGDIS die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen zu verbieten. Auch das Tragen der Uniform bei offiziellen Gelegenheiten sei möglich, es reiche dazu die Genehmigung des zuständigen Leiters des Rettungszentrums. Ausdrücklich wird auch die Teilnahme in Uniform an Nikolausumzügen erlaubt. Um künftige Missverständnisse auszuschließen, wird die CGDIS zusammen mit dem Verband der Feuerwehren eine Liste der Veranstaltungen ausarbeiten, an denen Feuerwehrleute in Uniform teilnehmen können.