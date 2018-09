Kurz vor 14 Uhr rückte die hauptstädtische Berufsfeuerwehr am Dienstag zum Cactus-Supermarkt in Bereldingen aus. In einer Wäscherei war es zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Feueralarm in der Wäscherei

Steve REMESCH Kurz vor 14 Uhr ist es am Dienstag in Bereldingen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

Wegen einer Rauchentwicklung in einer Wäscherei musste die hauptstädtische Berufsfeuerwehr am Dienstagmittag zum Cactus-Supermarkt in Bereldingen ausrücken. Ersten Informationen zufolge war eine Maschine überhitzt. Da das Risiko bestand, dass giftige Dämpfe freigesetzt werden könnten, wurden besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Die Situation konnte aber bereits nach wenigen Minuten unter Kontrolle gebracht werden.



