Feuer und Unfälle

Zwölf Einsätze für CGDIS am Mittwochabend

Zwölf Einsätze und sechs Verletzte, so lautet die Bilanz für den Mittwochabend bei Temperaturen über 30 Grad.

(jwi) - Insgesamt gab es für die Männer und Frauen des nationalen Rettungsdienstes zwölf Einsätze am Mittwochabend: Sechs Feuer sowie sechs Unfälle gab es zu verzeichnen. Sechs Menschen mussten wegen ihrer Verletzungen behandelt werden, so der CGDIS am Donnerstag.

Bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen in der Route de Luxembourg in Bettemburg kam eine Person zu Schaden. Ein Autofahrer und Motorradfahrer kollidierten in Bettenburg, es gab einen Verletzten. In Nospelt verunglückte ein weiterer Motorradfahrer und zwei Fahrradfahrer kamen in Schifflingen nicht aneinander vorbei. Bei beiden Unfällen gab es einen Verletzten. In Rosport fuhr ein Autofahrer gegen einen Baum, auch er wurde beim Aufprall verletzt.

Dann gab es in Remich auf einer Baustelle ein kleines Feuer; in der Rue de l'Alzette in Esch/Alzette sowie im Viertel Limpertsberg in der Hauptstadt brannte jeweils ein Mülleimer. In Fels gab es einen Küchenbrand.

