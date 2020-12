Feuer in Tiefgarage

Rettungskräfte sind vor Ort, um den Brandherd zu löschen. Die umliegenden Straßen sind zurzeit gesperrt.

(m.r.) - Auf dem Boulevard Winston Churchill in Esch/Alzette ist am Samstag in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Rettungskräfte sind vor Ort, um den Brandherd zu löschen. Die umliegenden Straßen sind für die Dauer des Einsatzes gesperrt.





