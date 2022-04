Am Donnerstag brannte in Reuler bei Clerf ein Baucontainer; das Feuer ging auf das Wohnhaus über.

Wohnhaus in Reuler bei Clerf abgebrannt

(jwi) - Am Donnerstagnachmittag kam es in Reuler bei Clerf zu einem Feuer. Das meldet der CGDIS gegen 15 Uhr via Twitter. Der Brand des Wohnhauses führte zu einer starken Rauchentwicklung. Aus diesem Grund sollten Anwohner in der Nachbarschaft ihre Fenster geschlossen halten.

Wie die Polizei auf LW-Nachfrage mitteilt, habe ein Baucontainer aus noch unerklärlichen Gründen angefangen zu brennen. Die Flammen seien dann auf das benachbarte Wohnhaus übergegangen. Niemand wurde verletzt, heißt es.



