In einem Mehrfamilienhaus in Kehlen war am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Feuer in Mehrfamilienhaus in Kehlen

(m.r.) - In Kehlen hat am Donnerstagnachmittag ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Dem nationalen Rettungsdienst zufolge ist das Feuer aus bislang unbekannten Gründen in einem Zimmer ausgebrochen. Die Hausbewohner wurden evakuiert - die Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen.Neben zahlreichen Rettungskräften war auch der Rettungshelikopter der Luxembourg Air Rescue vor Ort im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand bei dem Zwischenfall verletzt. Die Rue de Nospelt ist zurzeit noch für den Verkehr gesperrt.

5 In Kehlen hat es am Donnerstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Foto: Chris Karaba

