Lokales 7

Route de Beggen

Feuer in Gartenschuppen

Am Dienstagnachmittag gab es in Beggen einen Einsatz für die Feuerwehr.

(TJ) - Gegen 15.10 Uhr wurde am Dienstagnachmittag die Zentrale der Rettungsdienste über einen Brand an der Rue de Beggen in Beggen informiert. Vor Ort sollte sich herausstellen, dass in einem Schuppen im Garten hinter einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen war.

Trotz des schnellen Eingriffes der Brandexperten konnte nicht verhindert werden, dass der Schuppen weitgehend zerstört wurde. Menschen wurden nicht verletzt, der Materialschaden hält sich in Grenzen.

Während des Löscheinsatzes hatte die Route de Beggen kurzzeitig gesperrt werden müssen.

