Zwei Wochen nach dem Großbrand in de Rue d'Audun laufen weiter die Ermittlungen. Derweil scheint sich mancher Anwohner am damaligen Einsatz des Polizeihubschraubers zu stören.

Feuer in Esch: Brandsursache noch ungeklärt

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren am 2. Juli in Esch im Einsatz, als ein Großbrand in der Rue d'Audun wütete. Auch der Polizeihelikopter war im Einsatz, was offensichtlich nicht jeder nachvollziehen konnte.

(jd) - Auch zwei Wochen nachdem ein Großbrand in der Escher Rue d'Audun gewütet hatte, steht noch nicht fest, wodurch das Feuer ausgebrochen war. Auf Nachfrage erklärt die Polizei, dass die Ermittlungen sich in ihrer letzten Phase befänden, aber noch nicht gänzlich abgeschlossen seien.



Das Feuer, das am Nachmittag des 2. Juli in einem Variété-Lokal ausgebrochen war und sich in der Folge auf benachbarte Gebäude ausgeweitet hatte, hatte die Einsatzkräfte vor eine schwierige Aufgabe gestellt.

Brand in Esch/Alzette flammt erneut auf Am Montagnachmittag kam es in der Minettemetropole zu einem Brand in einem Variété-Lokal, das völlig zerstört wurde. Am Dienstagvormittag hatten sich Glutnester erneut entzündet.

Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrleute aus zwölf Interventionszentren aus der Region vor Ort im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden des 2. Juli an. Am Folgetag mussten viele dann wieder ausrücken, da ein Sickerbrand wieder aufgelodert war.



Anwohner beklagt sich über Lärm



Auch im Einsatz war am 2. Juli während mehrerer Stunden der Polizeihelikopter. Ein Umstand, der nicht von jedem nachvollzogen werden konnte. Ein Anwohner hatte sich in einem Leserbrief im LW (Ausgabe vom 14. Juli 2018) über den Einsatz des Hubschraubers und die damit einhergehende Lärmbelästigung beschwert.



Auf Nachfrage erklärt die Polizei, die Aufgabe des Helikopters habe darin bestanden, die Polizisten sowie die Rettungsdienste am Boden fortlaufend über die Entwicklung des Feuers zu unterrichten.



Die Umstände des Brandes und die weiträumige Kontrolle der Verkehrssituation hätten außerdem längere Flugzeiten erfordert, so die Polizeipressestelle. Zudem werde bei solchen Einsätzen auf die Wärmebildkamera des Hubschraubers zurückgegriffen, um Brandherde zu lokalisieren.



Keine Personen mehr von Stadt Esch in Hotels untergebracht Nicht alle durch den Brand geschädigten Einwohner können wieder zurück in ihre Wohnung. Sie haben mittlerweile aber alle eine mehr oder weniger provisorische Unterkunft gefunden.

In der Rue d'Audun sind derweil die Zugänge zu mehreren beschädigten Wohnungen weiterhin gesperrt. Eine Vielzahl von Anwohnern hatte nach dem Feuer nicht nach Hause zurückkehren können. 40 wurden in Hotelzimmern untergebracht.



Mittlerweile hat die Stadt für alle eine mehr oder weniger provisorische Unterkunft gefunden.