(ham) - Bei einem Feuer an der Route de Thionville in Bonneweg ist am Donnerstag das Dachgeschoss eines Hauses ausgebrannt. Die Einsatzkräfte waren am späten Morgen gerufen worden, nachdem Rauch aus der Ruine gedrungen war. Die Feuerwehrleute hatten den Brand kurz vor Mittag gelöscht.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der hauptstädtischen Berufsfeuerwehr sowie zwei Krankenwagen. Die wurden aber nicht gebraucht: Das Gebäude steht bereits seit einiger Zeit leer. Und auch zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand im Innern der Räumlichkeiten.

Die Brandursache war am Donnerstagmorgen noch nicht geklärt. Allerdings mussten die Autofahrer etwas Geduld mit sich bringen: Die Route de Thionville (N3) wurde bis in den Nachmittag hinein gesperrt.