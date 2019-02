Am Mittwochabend löste ein Feuermelder in der Schule in Bissen Alarm aus. Die Feuerwehr stellte einen Ofenbrand fest.

Feuer in Bissener Schule

In der Bissener Schule wurde am Mittwochabend gegen 19 Uhr durch einen Rauchmelder der Feueralarm ausgelöst. Die Feuerwehr fand im Schulgebäude einen brennenden Ofen vor, der schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Anschließend wurde die Schule mit speziellen Ventilatoren durchgelüftet. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Vor Ort waren der CIS aus Bissen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften sowie Gemeindemitarbeiter und der Bürgermeister.