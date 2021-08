Der Service national de la jeunesse organisiert in Lultzhausen und Erpeldingen/Sauer Sommeraktivitäten und ein Feriencamp.

Feuchtfröhlicher Freizeitspaß

Jugendliche entern Stau und Schlossgelände

Marc HOSCHEID Der Service national de la jeunesse organisiert in Lultzhausen und Erpeldingen/Sauer Sommeraktivitäten und ein Feriencamp.

Dass Sommeraktivitäten auch bei Herbstwetter möglich sind, zeigte sich bei der Besichtigung des Ferienangebots des Service national de la jeunesse (SNJ) in Lultzhausen und Erpeldingen/Sauer am Freitagmorgen. An beiden Standorten sorgen professionelle und freiwillige Helfer mit viel Herzblut dafür, dass sich die Jugendlichen amüsieren, neue Erfahrungen sammeln und Freundschaften knüpfen können.

Es ist weniger der Regen, denn nass wird man bei Aktivitäten auf dem Obersauerstausee früher oder später ohnehin, als vielmehr die für August niedrigen Temperaturen von etwa 15 Grad, die den Verantwortlichen des SNJ an der Base nautique in Lultzhausen Probleme bereiten. „Normalerweise müssen die Jugendlichen im August keine Neoprenanzüge trage, aber es ist einfach zu kalt“, erklärt Betreuer Vincent Villain.

Alternative Aktivitäten an Land

An diesem Morgen sind Jugendgruppen aus Differdingen und der Nordstad vor Ort. Weil es sich bei einigen Teilnehmern um Au-pairs aus dem Ausland, beispielsweise Island, handelt, werden die Erklärungen teilweise in Englisch gegeben. Auf dem Programm stehen sowohl Kajakfahren als auch Stand-Up-Paddling. Um sich vor dem starken Wind zu schützen, fahren vor allem die Stand-Up-Paddler relativ schnell in einen Nebenarm des Stausees.

SNJ-Direktor Georges Metz unterstreicht die Bedeutung von Ferienlagern in Pandemie-Zeiten. Dies sowohl für die Jugendlichen als auch für die Studenten, die als Betreuer arbeiten. Foto: Marc Hoscheid

Schlimmer als Regen und Kälte wären jedoch Blaualgen, die in den vergangenen Jahren immer wieder Wasseraktivitäten verhinderten. Auch deswegen hat man sich beim SNJ dafür entschieden, zusätzlich Aktivitäten an Land anzubieten. Mit 100 bis 110 Mountainbikes werden Fahrradtouren organisiert, außerdem mietet man von der Gemeinde Esch/Sauer die lokale Kletterhalle. Im Prinzip richtet sich das Angebot des SNJ an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren. Darüber hinaus nehmen teilweise auch Senioren oder behinderte Personen im Sinne der Inklusion zusammen mit den Jugendlichen an den Aktivitäten teil.

Vier Tage in den Wäldern

Neben den Tagesaktivitäten am Stausee organisiert der SNJ in Erpeldingen/Sauer ein elf Tage dauerndes Feriencamp auf dem Gelände des Schlosses. 49 Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren nehmen teil. Coronabedingt liegt die Obergrenze derzeit bei 50, vor der Pandemie waren es bis zu 90. Die kommenden vier Tage werden sie in erster Linie in der Natur rund um die Nordstad verbringen und in den Wäldern respektive auf Bauernhöfen übernachten.

Dass das Camp überhaupt organisiert werden kann, grenzt angesichts der rezenten Überschwemmungen an ein kleines Wunder. Zahlreiche Zelte wurden Opfer der Wassermassen und sind nicht mehr zu gebrauchen, einige wurden von den Fluten mitgerissen, allerdings wurde schnell Ersatz beschafft.

Ein wichtiger Aspekt für den Erfolg des Ferienlagers ist der Einsatz der Betreuer, unter ihnen John Lahyr und Pol Jung, früher selbst Teilnehmer und mittlerweile angehende Erzieher. „Für die meisten ist es eine Herzenssache, es steckt monatelange Arbeit in der Vorbereitung“, erklärt Lahyr.

