(m.r.) - Wie die Zollverwaltung am Freitag mitteilte, ist es Beamten der Inspection anti-drogues et produits sensibles bereits am 29. Januar gelungen, einen Drogenkurier festzunehmen. Der Mann führte in zwei Reisekoffern rund 58 Kilogramm Khat mit sich. Er war als Flugpassagier von Nairobi über Abu Dhabi und Nizza nach Luxemburg gereist, wo er am Flughafen von einem anderen Mann abgeholt wurde. Der Zollverwaltung zufolge planten die Männer, die Drogen in die Niederlande zu bringen.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Männer verhaftet und dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Drogen, die Mobiltelefone und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Zurzeit befinden sich beide Männer in Untersuchungshaft.