Festnahme eines Tatverdächtigen

Ein Schwerverletzter bei Angriff in Esch/Alzette

Gegen 21 Uhrt kam es am Montag in der Minettemetropole zu einer brutalen Attacke.

(TJ) - Vor dem Gemeindehaus in Esch/Alzette wurde am Montagabend gegen 21 Uhr ein Mann brutal angegriffen. Der Täter schlug mit einem Holzpfosten mehrmals auf das Opfer ein und verletzte dieses dabei so schwer, dass es zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Mann sticht auf Lebensgefährtin ein und wird festgenommen Bereits am Samstagabend hat ein Mann in Esch/Alzette mutmaßlich versucht, seine Lebensgefährtin zu töten.

Als die Polizei am Tatort eintraf, flüchteten mehrere Personen. Die Beamten konnten aber in der Rue du Commerce den mutmaßlichen Täter stellen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festnehmen. Der Mann stand zum Zeitpunkt ds Geschehens unter starkem Alkoholeinfluss. Er muss sich am Dienstag vor dem Untersuchungsrichter verantworten.

