Echternach

Besucher des e-Lake mit Haschisch und Springmesser erwischt

Der Jugendliche wehrte sich gegen die Festnahme und verletzte zwei Polizisten.

(jt) - Die Polizei meldet am Montag eine Festnahme in Echternach. Beamte wollten einen jungen Besucher des e-Lake-Festivals am Sonntag gegen 23 Uhr kontrollieren, als die Situation plötzlich eskalierte.



Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche zwar keinen Ausweis, jedoch ein Springmesser in seiner Hosentasche hatte. Auf weitere Nachfrage zog er ungefähr 14 Gramm Haschisch aus seiner Unterhose hervor und ergriff dann die Flucht.



Der Flüchtige konnte eingeholt und in Handschellen gelegt werden. Dabei setzte er sich zur Wehr und versuchte erneut, die Flucht zu ergreifen. Während dieser Auseinandersetzung wurden zwei Beamte verletzt. Eine Streife einer anderen Region wurde zwecks Protokollaufnahme angefordert.

