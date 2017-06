(LW) - natur&ëmwelt lud an diesem Wochenende - wie jedes Jahr - zum "Fest vun der Natur" in Kockelscheuer ein. Etwa 60 Informationsstände, Bastelateliers und Zirkusworkshop für Kinder sowie Verkaufsstände rund um Natur und Umwelt bzw Nachhaltigkeit warteten am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr sowie am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr darauf, von Besuchern entdeckt zu werden. Im vergangenen Jahr waren es gar 4500 Besucher, die den Weg nach Kockelscheuer fanden.