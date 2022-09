Nach dem Skandal mit belasteten Süßigkeiten, hat der Schokoladenhersteller zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Nach Salmonellenvorfall

Ferrero-Fabrik in Arlon darf offen bleiben

Teddy JAANS Nach dem Skandal mit belasteten Süßigkeiten, hat der Schokoladenhersteller zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

(dpa) - Der Süßwarenhersteller Ferrero hat einen Ausbruch von Salmonellen an seinem belgischen Standort nach Ansicht der Behörden überwunden. Am Freitag erhielt Ferrero die endgültige Genehmigung der Aufsichtsbehörde Afsca, die Fabrik in Arlon geöffnet zu lassen, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Nach dem internationalen Rückruf von „Kinder“-Schokoladenprodukten, die dort hergestellt wurden, war die Fabrik zunächst nur vorübergehend und unter Auflagen wieder geöffnet worden.

„Ferrero hat alle Auflagen erfüllt, die wir vorgeschrieben hatten“, sagte ein Sprecherin von Afsca der Belga. Unter anderem seien die Zutaten sowie die fertigen und halbfertigen Produkte streng kontrolliert worden.

Zusätzliche Sicherheiten

„Wir sind natürlich froh, dass wir die endgültige Genehmigung für unsere Fabrik in Arlon wieder bekommen haben“, sagte ein Ferrero-Sprecher der belgischen Nachrichtenagentur. Dank der Zusammenarbeit mit der Behörde habe man viel gelernt und die Sicherheitsvorkehrungen verbessert. Trotzdem werde die Afsca in den kommenden Monaten noch unangekündigte Kontrollen durchführen, schrieb Belga.

Anfang April musste die Ferrero-Fabrik schließen, nachdem Hunderte Salmonellen-Fälle in Europa mit dort produzierten Süßwaren in Verbindung gebracht worden waren. Später stellte sich zudem heraus, dass Salmonellen bereits im Dezember dort gefunden worden waren, Ferrero die Behörden jedoch zunächst nicht informiert hatte. Im Juni durfte die Fabrik zunächst für drei Monate wieder öffnen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.