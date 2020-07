Ferienlager unter Vorbehalt

Auch diesen Sommer werden wieder zahlreiche Sommeraktivitäten für Kinder und Jugendliche angeboten. Allerdings angepasst an die Corona-Krise.

In zwei Wochen beginnen die Schulferien. Und während in der Schule die Debatte über den Umgang mit dem Corona-Virus bis zuletzt den Schulbetrieb bestimmte, dürfte sich der Fokus nun auf einen anderen Bereich der Kinderbetreuung legen. Denn mit dem Ende des Schuljahres stellt sich für viele Eltern die Frage: Wie beschäftige ich mein Kind in den Sommerferien?

Zahlreiche Träger bieten deshalb jedes Jahr diverse Aktivitäten für Kinder und Jugendliche an ...