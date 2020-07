Die europäischen Autobahnen sind zurzeit voll ausgelastet. Der Automilclub ACL rät zu umsichtiger Planung.

Ferienfahrten belasten Autobahnen

Kein Flugzeug, keine Kreuzfahrt: Coronabedingt haben sehr viele Menschen kurzfristig beschlossen, auf alternative Ferienziele zusetzen und benutzen dazu ihr eigenes Fahrzeug. Dies führt laut Automobilclub ACL zurzeit zu einer Überlastung der europäischen Autobahnen und insbesondere der Hauptverkehrsachsen in Richtung Meer und Berge. Dies schlägt sich auch in den Pannenstatistiken nieder: Die Gelben Engel verzeichnen eine Rekordzahl an Einsätzen. Da die Dienste des ACL am Anschlag sind, muss momentan im Fall einer Panne mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Auch der Leihwagendienst ist sehr stark gefragt.

Der Automobilclub rät dazu, dass man seinen Wagen vor einer längeren Ferienfahrt überprüfen lassen sollte. Insbesondere lange Fahrten belasten unter Staubedingungen belasten die Mechanik und den Fahrer. Der ACL bietet einen solchen Service an, allerdings sollte man zwei bis drei Woche im Voraus einen Termin buchen.

Vor der Abfahrt sollte man sich zudem über die aktuellen Staumeldungen und eventuelle Alternativstrecken informieren. Zudem sollte man genügend Zeit für die Fahrt einplanen.

